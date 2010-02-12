В Донецкой обл. отбуксированы почти 200 автомобилей

В Донецкой области за сутки сотрудники МЧС, ГАИ и Службы автодорог отбуксировали почти 200 автомобилей, которые стояли в заторах из-за снежных заносов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в результате резкого осложнения погодных условий (метели при сильном порывистом ветре скоростью 15-20 м/с) и образования заносов на автодороге «Донецк-Мариуполь» с вечера 11 февраля в снежных заторах на двух отдельных участках оказались 197 автомобилей. В связи с этим с 7.45 утра 12 февраля решением начальника Службы автомобильных дорог в Донецкой области было временно закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования Н-20 «Славянск – Донецк - Мариуполь» от 138 км (г. Донецк) до 180 км (г. Волноваха).

Прибывшие на место бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС Украины в Донецкой области и Волновахского райотдела МЧС с помощью спецтехники приступили к буксировке транспортных средств на расчищенные участки дороги. Так, неподалеку от с. Доля во время движения по маршруту «Донецк - Докучаевск» оказался в заторе автобус «Эталон» с 45 пассажирами. С помощью спасателей все пассажиры были благополучно доставлены в г. Докучаевск.

К 17.00 12 февраля затор автотранспорта был практически ликвидирован.

В данное время работы по приведению вышеуказанного участка автомобильной дороги в надлежащее состояние продолжается.

Всего от областных управлений МЧС, ГАИ и Службы автомобильных дорог к ликвидации заносов и буксировке застрявшего автотранспорта привечено более 30 единиц техники и почти 60 человек личного состава.

Движение на участке автодороги «Славянск – Донецк - Мариуполь» между г. Донецком и г. Волновахой по состоянию на 18.00 по-прежнему закрыто.