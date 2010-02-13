Toyota отзывает в США 8 тыс. пикапов Tacoma

Toyota отзывает в США восемь тысяч полноприводных пикапов Tacoma в связи с возможным дефектом приводного вала передних колес.

"Toyota Motor Sales объявила отзыв для проверки приводных валов передних колес небольшой партии в восемь тысяч автомобилей Tacoma 4WD 2010 модельного года. Одна из составляющих приводных валов на этих машинах может содержать трещины, которые образовались при сборке. Все отзываемые автомобили находятся в эксплуатации", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении компании Toyota Motor Sales.

Данный дефект, как отмечает производитель, может привести к тому, что со временем шарнир приводного вала может развалиться. Toyota Motor Sales отмечает, что дефект может проявляться лишь в отдельных модификациях пикапа Tacoma из всех таких машин 2010 модельного года. "Дилеры получили указание провести проверки автомобилей и, при необходимости, заменить дефектные приводы колес. Проверка одной машины займет у клиента не более 10 минут, она будет бесплатной. Toyota письменно проинформирует всех автовладельцев, в машинах которых может быть дефект, о необходимости посетить автосервис", - отмечается в пресс-релизе.

Toyota на протяжении второй половины 2009 года периодически отзывает из эксплуатации автомобили ряда моделей, в частности, легковые Corolla, Camry и Avalon, в связи с дефектом педалей акселератора. Изначально инженеры автоконцерна винили в "залипании" педали коврики, которыми были оснащены автомобили. Под отзыв из-за этого дефекта в октябре прошлого года попали 3,8 миллиона автомобилей. Однако позже Toyota отозвала в связи с тем же дефектом 2,3 миллиона проданных автомобилей, не укомплектованных ковриками. Последний отзыв был объявлен 21 января.

Привод акселератора - не единственная проблема у Toyota. В ноябре компания отозвала в США 110 тысяч пикапов Tundra из-за возможной неисправности крепления запасных колес. В августе этого года Toyota объявила об отзыве более 95 тысяч легковых автомобилей трех моделей в США в связи с возможностью отказа тормозной системы. В июле автопроизводитель объявил об отзыве 71 тысячи автомобилей из-за неисправности в трансмиссии. В январе 2009 года компания объявляла об отзыве более 1,25 миллиона автомобилей, в частности, моделей Vitz, Belta и Ractis, произведенных в Японии в период с января 2005 года по апрель 2008 года. Также отзыву подлежали около 830 тысяч автомобилей Vitz и Belta, проданных в Северной Америке, Европе и на ряде других рынков.