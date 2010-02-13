Из-за непогоды в Украине закрыты 5 аэропортов

В Украине из-за непогоды закрыты аэропорты в пяти городах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

По оперативным данным, с 12.45 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт аэропорт в Ивано-Франковске. Ведется очистка взлетно-посадочной полосы.

Также не работают аэропорты в Днепропетровске, Ривне, Мариуполе и Черновцах.