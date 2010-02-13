Из-за непогоды в Украине закрыты 5 аэропортов
15:00, 13 февраля 2010Транспорт/Связь
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Сообщает Минтранс
В Украине из-за непогоды закрыты аэропорты в пяти городах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
По оперативным данным, с 12.45 в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт аэропорт в Ивано-Франковске. Ведется очистка взлетно-посадочной полосы.
Также не работают аэропорты в Днепропетровске, Ривне, Мариуполе и Черновцах.
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