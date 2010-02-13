В 9-ти областях Украины осложнен проезд по автодорогам

В Украине более 4 тысяч работников службы автомобильных дорог расчищают дороги от снега.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, по состоянию на 13.00 в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Луганской областях осадки в виде небольшого снега; в Черновицкой области - мокрый снег, в Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях - местами небольшой дождь. На перевальных участках дорог в Карпатах в Ивано-Франковской области - снег, на других перевалах - без осадков. В АР Крым без осадков, местами туман. Проезд обеспечен.

На дороге М-05 Киев-Одесса в Одесской области идет местами небольшой дождь, дорожное покрытие местами мокрое. Проезд обеспечен.

Покрытие автодорог государственного значения в центральных и восточных областях заснежено. В Черниговской – “снежная каша”, в Донецкой – местами снежные сугробы, в Николаевской, Запорожской и Одесской областях - местами гололедица. Проезд обеспечен, однако в Донецкой и Львовской областях временно закрыто движение.

Покрытие автодорог местного значения почти во всех областях заснежено. В Черниговской, Полтавской, Волынской и Донецкой областях - снежные сугробы, в Винницкой, Николаевской и Одесской областях – гололедица. Проезд обеспечен, однако в Черниговской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях движение усложнено.

На зимнем содержании дорог работают 2912 механизмов и 4135 рабочих.