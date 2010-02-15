В западных и центральных регионах осложнен проезд по автодорогам

По состоянию на сегодняшнее утро на территории Украины продолжают сохраняться сложные погодные условия, покрытие автодорог государственного и местного значения почти во всех областях заснеженное, в ряде областей усложнен либо ограничен проезд по автодорогам местного значения.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, усложнен проезд в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Харьковской и Николаевской областях, а в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях – проезд ограничен.

В Черниговской, Волынской, Хмельницкой и Харьковской областях на дорогах местного значения снежные переметы, в Николаевской и Винницкой областях – местами гололедица, в Днепропетровской и Донецкой областях – снежная каша.

Дорожники продолжают работать над расчисткой автодорог и обеспечением проезда.

Покрытие автодорог государственного значения в Кировоградской, Волынской, Ивано-Франковской, Луганской и Харьковской областях местами заснежено, в Черниговской области – снежная каша, однако проезд обеспечен.

На зимнем содержании дорог работают 1 155 механизмов и 1 862 рабочих. Кроме того, дополнительно работают 53 единицы техники, привлеченные у других организаций.

По данным Минтранса, по состоянию на 7.00 15 февраля информации о закрытии аэропортов по техническим и погодным условиям нет.

Напомним, вчера, 14 февраля, в связи с ухудшением погодных условий были закрыты аэропорты городов Днепропетровск, Ривне, Мариуполь, Черновцы, Киев ("Жуляны").

Из морских портов только порт Белгород-Днестровский работает с ограничениями из-за льда и ветра на сегодня.

Кроме того, по данным министерства, в результате неблагоприятных погодных условий с задержками проведен обмен почтовыми отправлениями с 4 859 населенными пунктами Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Черкасской областей.

Отсутствует телефонная связь в трех отделениях почтовой связи Житомирской области.