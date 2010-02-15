Кабмин назначил Козачка замминистра транспорта и связи

Кабинет министров Украины распоряжением от 11 февраля т.г. №209-р назначил Ярослава КОЗАЧКА заместителем министра транспорта и связи Украины. Документ размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, Я.КОЗАЧОК до декабря 2009 года был заместителем руководителя главной службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию Секретариата Президента Украины.

В декабре 2009 г. Я.КОЗАЧОК обнародовал копию якобы существующего секретного Соглашения о взаимодействии между Виктором ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в котором зафиксировано, что в обмен на поддержку в избирательной кампании В.ЮЩЕНКО обещан пост премьер-министра в случае избрания лидера ПР главой государства. При этом сам Я.КОЗАЧОК накануне обнародования этого Соглашения написал заявление об уходе с должности в Секретариата Президента.

В Партии регионов, «Нашей Украине» и Секретариате Президента тогда опровергли это заявление. Впоследствии в телеэфире В.ЮЩЕНКО также четко заявил, что никогда не станет премьер-министром при Президенте ЯНУКОВИЧЕ.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, наоборот, заявила, что заявление Я.КОЗАЧКА и обнародованная им информация являются очень важным и серьезным шагом.

Справка УНИАН. Я.КОЗАЧОК родился в 1965 г. в г. Бучач (Тернопольская обл.).

Закончил Тернопольский государственный педагогический институт, Филологический факультет (с отличием); Аспирантуру Киевского государственного педагогического института им. М.Горького. Докторантуру Национального педагогического университета имени М.Драгоманова (доктор филологических наук), доцент (1995 г.), профессор (2008 г.), Национальный авиационный университет (2006 г. , Институт последипломной учебы, квалификация экономист по финансовой работе).

С июля 2006 г. по декабрь 2009 г. работал в Секретариате Президента на разных должностях. Имеет третий ранг государственного служащего.