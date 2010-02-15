МТСУ за упрощение таможенного оформления контейнеров в портах

Министерство транспорта и связи Украины предлагает упростить таможенное оформление грузов в контейнерах, которые прибывают в порты. Соответствующие изменения министерство предлагает внести в пункты 28 и 29 Порядка осуществления таможенного контроля водных транспортных средств перевозчиков и товаров, которые перемещаются ими, в пунктах пропуска через государственную границу (постановление КМУ от 24 декабря 2003 г. № 1989).

Проект соответствующего постановления Кабмина размещен на сайте министерства.

В частности, предлагается установить механизм, по которому грузовладельцу предоставляется право выбирать место таможенного оформления грузов, которые ввозятся на территорию Украины в контейнерах и оформляются в свободное обращение, между пунктом пропуска на территории морского торгового порта и внепортовым грузовым таможенным комплексом.

Как считают в министерстве, установление для грузовладельцев возможности выбирать место таможенного оформления между территорией пункта пропуска в морском торговом порту и территорией внепортового грузового таможенного комплекса будет способствовать созданию привлекательных условий для увеличения контейнерооборота в морских портах.