Польские порты на Балтике подали жалобы на Nord Stream

Руководство польских портов на Балтийском море подало жалобы на решение Федеральной администрации судоходства и гидрографии BSH Германии, которая разрешила прокладывать трубопровод Nord Stream, не вкапывая его в морское дно.

Об этом пишет польская газета Nasz Dziennik, отмечая, что прокладка трубопровода по морском дну усложнит развитие портов на Балтийском море.

По данным газеты, жалобы подали Правление морских портов Szczecin i Świnoujście SA, а также Морская администрация в Щечине.

Пресс-секретарь Nord заявил изданию, что жалобы не смогут задержать начало строительства трубопровода, поскольку они не имеют правовой силы.

Справка УНИАН. Некоторые польские эксперты заявляют, что прокладка Nord Stream по дну Балтийского моря ограничит возможности приема судов в польских портах, в том числе к терминалу для приема газа LPG, который должен уменьшить зависимость Польши от газовых поставок с РФ.

Целью российско-германского проекта Nord Stream является уменьшение зависимости РФ от традиционных путей транзита газа через Украину, Беларусь и Польшу.