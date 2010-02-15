Вынесены на обсуждение новые Правила воздушных перевозок

Госавиаадминистрация разработала проект приказа Министерства транспорта и связи Украины «Об утверждении Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа» и выносит его на общественное обсуждение. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, разработка этого документа обусловлена необходимостью внести изменения в действующие нормативно-правовые акты в сфере организации воздушных перевозок пассажиров в связи с присоединением Украины к Монреальской конвенции, а также привести нормативно-правовые акты в соответствие с законодательством ЕС.

Основная цель обновления правил - установить общие условия перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом, при которых обеспечиваются надлежащий уровень безопасности полетов и качества обслуживания, а также принципы и нормы ответственности субъектов авиационных перевозок.

Принятие проекта приказа обеспечит международный уровень регулирования в Украине защиты интересов пользователей воздушного транспорта, а также будет способствовать безопасности полетов путем усиления уровня ответственности со стороны авиаперевозчиков. Кроме того, ожидается, что вырастет привлекательность услуг национальных перевозчиков в международном сообщении, и отечественные авиакомпании получат дополнительные конкурентные преимущества при выполнении воздушных перевозок.

В соответствии с проектом приказа, орган государственного регулирования в сфере авиации раз в полгода проверяет качество обслуживания пассажиров и перевозки багажа на регулярных и чартерных рейсах. Проверка осуществляется за счет Государственного спецфонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях. График проверок перевозчиков утверждается Госавиаадминистрациею не позже, чем за месяц до начала действия следующего сезона авиаперевозок.

Что касается правил перевозки багажа, то разработанный документ предусматривает, что после того, как перевозчик принимает багаж от пассажира, он переходит под ответственность перевозчика, что подтверждается выданным пассажиру отрывным талоном багажной идентификационной бирки и багажной квитанцией относительно количества и веса багажа, принятого к перевозке.

Также в проекте Правил предусмотрен ряд обязательств перевозчика перед пассажиром в случае отмены рейса. Так, если отменен международный рейс (кроме рейсов, которые выполняются из/в аэропорты на территории ЕС) перевозчик обязан (по выбору пассажира) перевезти его к месту назначения своим следующим рейсом, на котором есть свободное место, в оплаченном пассажиром классе обслуживания или своими рейсами по другому маршруту, или рейсами другого перевозчика, или наземным транспортом, или вернуть пассажиру средства).

Если же пассажирам, которые отправляются из/в аэропорты ЕС, отказано в перевозке, перевозчик должен выдать им компенсацию в таких размерах: 250 евро для рейсов дальностью 1500 км или меньше; 400 евро - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км; 600 евро - для рейсов дальностью свыше 3500 км.

Замечания и предложения к проекту принимаются на протяжении месяца.

Справка УНИАН. На сегодня в Украине действуют Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденные приказом Госслужбы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации 14 марта 2006 г. №187.

Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок вступила в силу в Украине с 6 мая 2009 года.