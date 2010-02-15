Мировой авторынок начнет расти с 2011 года

Немецкая ассоциация автопроизводителей VDA прогнозирует начало значительного роста мирового авторынка с 2011 года, сказал глава объединения в воскресенье.

Мировой рынок поднимется примерно на четыре процента до 52 миллионов автомобилей в 2010 году, и "мы ожидаем более высокий рост в последующие годы", цитирует Hamburger Abendblatt президента VDA Маттиса Виссмана.

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