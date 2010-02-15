Убыток MAN за 2009 год превысил прогнозы
13:27, 15 февраля 2010Транспорт/Связь
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Из-за падения акций и штрафов
Чистый убыток немецкой промышленной группы MAN SE составил в 2009 году 258 миллионов евро, значительно превысив средний уровень прогнозов аналитиков - 158 миллионов убытка.
На результатах производителя грузовиков сказались падение цены пакета Scania и штрафы в связи коррупционными скандалами.
Всего единовременные потери компании составили 656 миллионов евро за 2009 год.
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