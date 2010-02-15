Убыток MAN за 2009 год превысил прогнозы

Чистый убыток немецкой промышленной группы MAN SE составил в 2009 году 258 миллионов евро, значительно превысив средний уровень прогнозов аналитиков - 158 миллионов убытка.

На результатах производителя грузовиков сказались падение цены пакета Scania и штрафы в связи коррупционными скандалами.

Всего единовременные потери компании составили 656 миллионов евро за 2009 год.