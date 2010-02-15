Транспортники Черкасской обл. сократили перевозку грузов

В январе 2010 года транспортными предприятиями Черкасской области перевезено 576,7 тыс. тонн грузов, что на 1,6% меньше объемов января 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Грузовой оборот транспортных предприятий Черкасской области в январе т.г. увеличился на 9,6%, по сравнению с январем 2009 года, и составил 553,9 млн. т/км.

По информации облстата, услугами пассажирского транспорта в Черкасской области в январе 2010 года воспользовалось 10 млн. пассажиров, что на 6,7% больше, чем в январе 2009 года.

Пассажирооборот составил 204,8 млн. пасс./км, что на 2,7% меньше объемов января 2009 года.