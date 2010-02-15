«Укравтодор» подписал договоры с подрядчиками ремонта

Состоялось торжественное подписание контрактов между Государственной службой автомобильных дорог Украины и подрядными компаниями на выполнение работ по первому Компоненту общего со Всемирным банком проекта «Улучшение автомобильных дорог и безопасности движения» по капитальному ремонту автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в торжествах приняли участие руководитель Представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР, координатор проектов развития инфраструктуры в Украине Дмитрий КРИЩЕНКО, председатель «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС, победители тендера на выполнение работ и пр.

Первый контракт (км. 44+500 – км. 90+000) подписан с ООО «Дорожное строительство «Альтком». Стоимость контракта составляет 604 млн. грн.

Контракт №2 (км. 90+000 – км. 126+000) заключен с турецкой компанией «Онур», стоимость - 580 млн. грн.

Контракт №3 (км. 126+700 – км. 158+000 и км. 185+000 – км. 191+400) заключен с ОАО «Пивденьзахидшляхбуд «ОАО СУ №813». Стоимость контракта - 558 млн. грн.

Начало мобилизации и строительных работ в соответствии с контрактами предусматривается весной в этом году.

Согласно сообщению, общая стоимость первого Компонента «Осуществление капитального ремонта автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны (всего около 126 км) составляет 298,5 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2009 г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта участка дороги Киев-Харьков-Довжанский - 120 км дороги «Борисполь-Лубны».

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны. Эта дорога является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с международным транспортным коридором Европа-Азия, а также входит в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Чемпионата Евро-2012. «Укравтодор» рассчитывает завершить реконструкцию дороги «Борисполь-Лубны» по проекту с Международным банком реконструкции и развития (или Всемирным банком) до 2012 года.

После проведения капремонта международная трасса Киев-Харьков-Довжанский станет главной транзитной артерией между ЕС и Россией с выходом на Кавказ, важной составляющей частью транспортного коридора соединяющего Южную Азию и Ближний Восток с Европой. Приведение трассы к европейскому уровню позволит значительно увеличить транспортные потоки и повысить значение Украины как транзитного государства.

Напомним, в январе 2010 г. «Укравтодор» определил победителей тендера на выполнение работ по капремонту автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский по займу Международного банка реконструкции и развития.