Охрана ДЖД предотвратила хищение грузов на 25 тыс. грн.

В январе 2010 года работники общих оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги (ДЖД) предупредили 28 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 25,3 тыс. гривен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

В результате этих действий задержано и передано правоохранительным органам 38 расхитителей. Кроме того, в январе большое внимание уделяли профилактике краж угольной продукции из грузовых вагонов. На углегрузовых станциях железной дороги предупреждены 17 фактов кражи угольной продукции из вагонов на сумму свыше 20 тыс. грн.

Для предотвращения хищения грузов во время перевозки на протяжении января 2010 года почти на 50% увеличено количество сопровождаемых под охраной поездов. Если в январе прошлого года сопровождалось под охраной 2203 поезда, то в январе 2010 года - 3324 поезда. Во время сопровождения работники военизированной охраны один раз применили табельное оружие на криминогенном участке железной дороги для отражения нападения на поезд посторонних лиц. (Напомним, применение огнестрельного оружия стало возможно благодаря изменениям в действующем законодательстве в конце 2009 г.)

Кроме того, на протяжении января к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,1 тыс. гривен привлечены 110 человек (хождение по путям и пр.)