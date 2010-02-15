От непогоды больше всего пострадали ОЖД, ПЖД и ЮЗЖД

От сложных погодных условий, когда на протяжении последних нескольких суток в Украине выпало огромное количество осадков,

больше всего пострадали Одесская, Приднепровская и Юго-Западная железные дороги.

Как отмечается в сообщении, к тому же ситуация осложняется сильным ветром. В чрезвычайно сложных метеорологических условиях основные усилия железнодорожников сосредоточены на обеспечении бесперебойного движения пассажирских и пригородных поездов. Движение поездов не прекращается, ни один поезд не отменен, вокзалы работают в обычном режиме.

Железнодорожники призывают пассажиров сохранять спокойствие и быть особенно осторожными во время пребывания на объектах железнодорожной инфраструктуры.

По данным «Укрзализныци», на протяжении последних суток со стихией боролись свыше 4 тысяч железнодорожников. На снегоочистительных работах были задействованы 21 снегоочистительная машина СМ-2, 25 снегоочистителей СДПМ и другая специальная техника. Для оперативного реагирования на погодные условия на железных дорогах круглосуточно работают штабы по борьбе со снегом.