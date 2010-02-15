«QBE Украина» станет частным акционерным обществом

Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Страховая компания «QBE Украина» намерено сменить название на частное акционерное общество с иностранными инвестициями «Страховая компания «QBE Украина».

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, акционеры СК планируют внести изменения в учредительные документы в связи с приведением деятельности компании в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах» на общем собрании 20 апреля.

Справка УНИАН. СК «QBE Украина» работает на украинском страховом рынке с 1998 года. Компания входит в состав международной группы QBE Insurance Group.

По итогам 2009 года «QBE Украина» собрала страховых платежей на сумму 78,4 млн. грн., страховые выплаты составили 19,6 млн. грн.

QBE Insurance Group – международная австралийская страховая группа, представительства которой находятся в 45 странах мира: Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке и Европе. QBE Insurance Group специализируется на корпоративном страховании крупного и среднего бизнеса, в частности, имущественном страховании, страховании авиа- и морских грузоперевозок, моторном страховании, страховании ответственности и др.