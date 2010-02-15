Укрзализныця обустроила 56 вокзалов

На протяжении 2009 года 56 вокзалов, станций и остановочных пунктов «Укрзализныци» были обустроены пандусами, переходами, специальными перилами, съездами, пешеходными дорожкам и т.п. для удобства перемещения людей с ограниченными физическими возможностями с учетом современных строительных норм.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, кроме того, на 14 вокзалах обустроены залы ожидания и отдыха для инвалидов и пассажиров с детьми, камеры хранения, туалетные комнаты и т.п. Продолжаются работы по реконструкции помещений вокзалов Красный Лиман и Евпатория-Курорт.

Также на 27 вокзалах и станциях на удобной высоте для пользования людей с ограниченными физическими возможностями (на инвалидных тележках) установлены кнопки вызова персонала и таксофоны. Для облегчения доступа этой категории пассажиров к подвижному составу четыре вокзала оснащены специальными поднимающими устройствами (подъемниками).

На протяжении прошлого года также проводились работы по обустройству перронов рельефными ограничительными полосами, нанесению на пол специальных контрастных обозначений, обустройству на привокзальных площадях специально отведенных мест для парковки автомобилей инвалидов.