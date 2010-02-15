«Транссигнал» закончил 2009 год с убытком

ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" закончил 2009 год с чистым убытком 2,407 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,246 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2009 году "Транссигнал" сократил чистый доход на 52,8% по сравнению с 2008 годом, до 8,585 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 52,9% – до 10,092 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" (Киев) производит электроприводы стрелочные, дроссель-трансформаторы, трансформаторы автоблокировок для железнодорожного транспорта.

100% акций ОАО "Киевский электротехнический завод "Транссигнал" принадлежат государству и находятся в управлении Министерства транспорта и связи Украины.

В 2008 году завод "Транссигнал" сократил чистую прибыль на 79,1% по сравнению с 2007 годом – до 0,246 млн. грн.