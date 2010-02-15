ВОЛЯ инвестировала в свое развитие 230 млн. грн.

Общий объем инвестиционных затрат в 2009 году компании ВОЛЯ составил 230 млн. гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО.

По его словам, в 2009 году компания сконцентрировала усилия на построении комплексной системы обслуживания в регионах, а также полной модернизации региональных телекоммуникационных сетей, которая призвана расширить их пропускную способность, исключить перегрузки, обеспечить резервирование электропитания и каналов связи. Планируется, что в 2010 году «капзатраты вырастут примерно на 20%».

Как отметил С.БОЙКО, в результате проделанной работы в городах, где есть региональные предприятия ВОЛИ, открыты контакт-центры европейского уровня, обеспечена постоянная информационно-консультационная поддержка абонентов через call-центры. Для удобства абонентов во всех этих городах расчеты за услуги компании теперь полностью осуществляются через специализированные банковские учреждения или электронные платежные системы.

Во всех регионах проводятся технические работы и модернизация оборудования. В некоторых городах сеть была полностью перестроена, поскольку она была в ненадлежащем состоянии и не соответствовала требованиям внутренних стандартов компании. Данный процесс будет продолжен в 2010 году. Кроме этого, было расширено покрытие сети в восточных и западных регионах Украины, установлены новые головные станции в Киеве, Крыму, Виннице, Харькове. В части городов транспортные сети полностью переведены на технологию 10G.

В 2009 году в Виннице и Харькове абоненты получили возможность пользоваться услугой доступа к телевизионным программам в цифровом формате. Теперь, кроме Киева, такая возможность предоставляется также во Львове, Полтаве, Севастополе, Симферополе, Виннице и Харькове. В столице телекоммуникационная сеть компании будет полностью переведена на цифровой формат в ближайший месяц.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.