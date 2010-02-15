Доход "Киевстара" от услуги доступа в Интернет вырос

Оператор мобильной связи "Киевстар" в четвертом квартале 2009 года увеличил доход от предоставления услуги мобильного доступа в Интернет по технологии GPRS/EDGE на 45% по сравнению с предыдущим кварталом – до 53 млн. 843 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, за отчетный период количество пользователей данной услуги увеличилось на 39%, или 400 тыс. человек, по сравнению с ІІІ кварталом и превысило 1 млн. 602 тыс. человек. Соответственно, почти в три раза вырос и объем трафика, составив 301 млн. 797 тыс. Мб.

По словам директора по управлению и развитию продуктов «Киевстара» Виталия ВОРОЖБИТА, в сети оператора уже зарегистрировано более 200 тыс. модемов с момента запуска наборов «Киевстар. Мобильный интернет» на рынке, что свидетельствует о стремительном росте мобильного Интернета и спросе на него.

По данным пресс-службы, в то же время доходы от предоставления WAP-сервисов «Киевстар» в ІV квартале составили более 27 млн. 264 тыс. грн (снижение на 5,6%), данной услугой воспользовались более 4 млн. 651 тыс. абонентов, а объем трафика превысил 13 млн. 986 Мб. Снижение дохода обусловлено ожидаемой миграцией пользователей этой услуги к мобильному Интернету по технологии GPRS/EDGE.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи. По состоянию на 1 февраля 2010 года компания обслуживала 22 млн. абонентов. Сеть «Киевстара» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах.