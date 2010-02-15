ВОЛЯ: в 2010 году конкуренция ужесточится

В 2010 году рынок телекоммуникаций Украины ожидает ужесточение конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сделал сегодня на пресс-конференции президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО.

Он отметил, что, по различным оценкам, индекс инфляции в 2009 году составил почти 20% (официальные данные пока не опубликованы – УНИАН), при этом прогноз компании ВОЛЯ по этому показателю на 2010 год – не менее 12%.

«Эксперты нашей компании считают, что это, скорее всего, заставит всех игроков корректировать свои ценовые предложения для компенсации потерь», - сказал С.БОЙКО.

По его словам, компания ВОЛЯ не ожидает «взрыва покупательской активности» и увеличения темпов прироста общего объема рынка с точки зрения количества пользователей.

Так, по оценке С.БОЙКО, ежемесячный доход с одного абонента Интернета в 2010 году (ARPU), скорее всего, будет падать, в то же время цены на услуги ТВ, по его оценке, «вырастут на 12-15%, т.е. на прогнозируемый индекс инфляции».

Что касается цифрового вещания, конкуренция со стороны эфирного цифрового вещания, вероятнее всего, не повлияет на кабельное цифровое ТВ, это связано с высокой стоимостью оборудования (декодеры, например, «Меридиан» планирует выпускать в пределах 550 грн.). Это, в свою очередь, повлечет «еще большее ужесточение конкуренции».

С.БОЙКО считает, что на фоне снижения темпов роста потенциальной абонентской базы и общего снижения покупательской активности населения это приведет в ближайшей перспективе к тому, что в первую очередь будут исчезать игроки, работающие в «серой зоне». Это будет происходить потому, что со стороны поставщиков контента активизируется борьба с пиратством и незаконным распространением телевизионных программ. Кроме того, игроки, работающие в рамках закона, будут заинтересованы создавать единые прозрачные правила и способствовать борьбе с нечестной конкуренцией. По его оценке, на конец 2009 года около 30% всех интернет-провайдеров Украины находились в «серой» зоне.

Также, по мнению С.БОЙКО, в 2010 году стоит ожидать проведения проверок участников рынка. Компания ВОЛЯ при этом не ожидает никаких существенных улучшений и уменьшения налогового пресса или «так называемых налоговых каникул».

Вряд ли, по его мнению, уменьшится и регуляторное давление на бизнес с точки зрения количества лицензий и разрешений.

«Есть четкое понимание, что будет усиливаться давление государства, которое будет «подхлестывать» очень непростая бюджетная ситуация в стране», - сказал президент компании ВОЛЯ.

Хотя, с другой стороны, он отметил, что «хотелось бы, однако, избежать ситуации, когда проверки ограничиваются только крупными и прозрачно работающими легальными игроками».

В целом же, по мнению С.БОЙКО, 2010 год будет «очень сложным» для всех предприятий и, конечно же, «для участников телекоммуникационного рынка».

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.