Доход ВОЛИ вырос на 26%

Доход компании ВОЛЯ от предоставления всех видов услуг в 2009 году увеличился на 26% и составил примерно 800 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО.

По его словам, вместе с тем, что в долларовом исчислении произошло падение доходов примерно на 12-14%.

Также С.БОЙКО отметил, что в 2009 году компания рассчиталась по всем кредитным линиям, «так как проценты под кредиты были очень высокие». Совокупные налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней за отчетный период составили порядка 200 млн. грн.

С.БОЙКО сообщил, что на начало 2010 года телекоммуникационные сети предприятий компании ВОЛЯ покрывали 2,5 млн. отечественных домохозяйств. При этом лидером по числу абонентов ТВ и Интернета является Киев, хотя достаточно высокая абонентская база компании имеется и в других городах Украины. Так, на конец 2009 года в Севастополе насчитывалось более 60 тыс. абонентов, в Харькове – более 100 тыс., в Полтаве – более 40 тыс.

По словам С.БОЙКО, компания усилила работу по предоставлению услуг корпоративным абонентам. По его данным, в Украине на конец 2009 года у компании насчитывалось всего около 20 тыс. бизнес-абонентов, при этом в Киеве – 8,2 тыс.

Всего же, как сообщил С.БОЙКО, активная абонентская база компании на начало 2010 года составляла 1,7 млн. абонентов, в том числе более 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету. При этом показатель среднемесячного дохода с абонента (ARPU) от услуг Интернет в 2009 году у компании ВОЛЯ составил 50-60 грн., а по услуге доступа к телевизионным программам – 24-30 грн.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 380 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.