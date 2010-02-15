В Бельгии спасатели начали извлекать тела погибших

Спасатели начали извлекать тела погибших в результате железнодорожной аварии в Бельгии.

Как сообщают местные СМИ, утром службы спасения занимались прежде всего ранеными.

Бельгийское агентство Belga со ссылкой на источники среди спасателей сообщает о том, что на месте происшествия работает группа по идентификации жертв, федеральная полиция, лаборатория и железнодорожная полиция.

“На это время еще есть тела, придавленные вагонами”, - цитирует агентство собеседника среди спасателей.

Пока еще неизвестно, когда работы на месте трагедии будут завершены.

По последним данным, в результате столкновения поездов на станции Буйзинген неподалеку от столицы Бельгии - Брюсселя, около 20 человек получили тяжелые ранения, от 10 до 20 человек - погибли.

Свои соболезнования жителям Бельгии выразили сегодня Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, Президент Европарламента Ежи БУЗЕК, Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что один из поездов следовал на красный сигнал светофора.