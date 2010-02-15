«Укрстройтранс» снизил объемы грузоперевозок

Транспортная компания «Укрстройтранс» в 2009 году снизила объемы грузоперевозок на 30,4% по сравнению с 2008 годом – до 17 млн. 542 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в 2009 году грузооборот компании снизился на 22% по сравнению с 2008 годом и составил 59 млн. 172 тыс. т/км.

По словам директора ООО «Укрстройтранс» Игоря ДЖОРБЕНАДЗЕ, отрицательная динамика деятельности компании соответствует общим тенденциям украинского рынка грузоперевозок.

Он также сообщил, что «Укрстройтранс» осуществлял перевозки грузов до 40 тонн самосвалами, тентованными автопоездами, контейнеровозами, цементовозами, автомобилями по перевозке негабаритных опор (до 26 м), а основными заказчиками были промышленные и строительные предприятия. Однако падение промпроизводства в Украине в прошлом году на 21,9% «ударило по транспортному сектору», отметил И.ДЖОРБЕНАДЗЕ. И добавил: «Если говорить о частных причинах снижения показателей «Укрстройтранса», то на объем грузоперевозок также повлияло снижение цен на наши услуги, потому что в начале 2009 года мы были вынуждены снизить стоимость оказываемых услуг ввиду низкой платежеспособности заказчиков».

Справка УНИАН. ООО «Укрстройтранс» – одно из крупнейших автотранспортных предприятий Восточной Украины, работающее на рынке грузоперевозок и реализации грузовой автотехники более 10 лет.

ООО «Укрстройтранс» является структурным подразделением производственного объединения «Илиташ».

«Илиташ» – многопрофильное предприятие, организованное в 1990 году для разработки и внедрения промышленных инвестиционных программ. В настоящее время в состав ПО «Илиташ» входят свыше 20 предприятий.