Сообщение между Брюсселем, Парижем и Лондоном восстановить не удается

Обломки столкнувшихся в Бельгии поездов останутся на железнодорожных путях в течение еще нескольких дней, сообщает Associated Press. Местные СМИ также передают, что сообщение между Брюсселем и Парижем сегодня не восстановят.

Брюссельская прокуратура в настоящее время проводит расследование причин катастрофы. По предварительной версии, столкновение случилось из-за того, что одна из электричек проследовала на красный сигнал семафора.

В то время как местные власти расследуют причины трагедии, спасатели продолжают извлекать из-под обломков тела погибших. По последним данным, 18 человек погибли, более 120 были госпитализированы, часть пострадавших находится в критическом состоянии.

Сообщение между Брюсселем и юго-западными районами Бельгии, Парижем и Лондоном остановлено на неопределенный срок.

Напомним, в понедельник утром в Бельгии произошла страшная железнодорожная катастрофа. На пригородной станции под Брюсселем столкнулись 2 встречные электрички. Удар был такой силы, что оторвавшиеся от рельсов вагоны повредили линии электропередачи над путями, передает РБК.