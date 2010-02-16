Закрыты аэропорты в Днепропетровске и Николаеве
10:30, 16 февраля 2010Транспорт/Связь
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Ухудшились погодные условия
По оперативным данным, по состоянию на 8.00 16 февраля в связи с ухудшением погодных условий закрыты аэропорты в Днепропетровске и Николаеве.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
О возобновлении работы указанных аэропортов будет сообщено дополнительно.
Все другие аэропорты в Украине работают в штатном режиме.
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