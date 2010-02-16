В 12 областях из-за ненастья усложнен проезд на автодорогах

По состоянию на 07.00 сегодняшнего дня, движение транспорта на дорогах государственного значения обеспечено без ограничений, заторов нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, на автодорогах местного значения в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях из-за метелей, сильного ветра и заносов проезд усложнен.

На расчистке автодорог задействованы бригады Укравтодора (в целом свыше 1770 чел. и 1163 механизмов).

Органами управления всех уровней осуществляется постоянный мониторинг обстановки на автодорогах страны для своевременного привлечения сил и средств.

По оперативным данным, по состоянию на 8.00 16 февраля в связи с ухудшением погодных условий закрыты аэропорты в Днепропетровске и Николаеве.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

О возобновлении работы указанных аэропортов будет сообщено дополнительно.

Все другие аэропорты в Украине работают в штатном режиме.

В Херсонской области в результате таяния снега количество подтопленных домов вновь начало расти – в воде уже почти 3 тыс. домов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации, грунтовыми и поверхностными водами подтоплено 2793 частных дома и 165 домов (вода на уровне пола) в 37 населенных пунктах, в частности в г. Херсон (микрорайон Остров).

Самая сложная ситуация - в Цюрупинском, Каланчакском, Геническом и Новотроицком районах, где подтоплены 1396, 549, 139 и 125 домов, соответственно.

Продолжаются работы по откачиванию воды из жилья силами МЧС и местных органов власти.

На сегодня вследствие неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 225 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в частности, в Николаевской области без электроснабжения остаются 122 населенных пункта, в Одесской – 41, в Херсонской – 18, в Днепропетровской – 22, в Кировоградской – 12, в Винницкой – 9 и во Львовской – 1.

В Арбузинском, Братском, Вознесенском, Веселиновском, Домановском, Еланецком, Новоодесском и Первомайском районах Николаевской области неблагоприятные погодные условия привели к разрушению 378 электрических опор. Руководством ОАО „Николаевоблэнерго” принимаются меры с целью приобретения и доставки в регион дополнительного количества электроопор.

Для возобновления электроснабжения населенных пунктов от облэнерго задействованы 1336 чел. и 379 единиц техники.

Оперативными штабами в областях обеспечивается бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, объектов национальной экономики, стабильной работы государственных учреждений, заведений образования и оказание помощи населению. На случай резкого осложнения погодных условий в системе МЧС приведены в готовность автономные источники электропитания, пункты обогрева и предусмотрены технические средства для оказания помощи пострадавшим. В МЧС в круглосуточном режиме работает опергруппа.

В нескольких населенных пунктах Сумской области в результате скопления снега произошло разрушение крыш в школах и жилых домах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в городе Конотоп на территории „Конотопского профессионального аграрного лицея” в пристройке к мастерской, которая не эксплуатируется, произошел обвал крыши площадью 160 квадратных метров и разрушение строительных конструкций. Пострадавших нет.

В городе Путивль в двухэтажном жилом доме, где проживают 30 семей, произошел обвал элементов крыши на площади около 120 квадратных метров. Перекрытия здания не повреждены. Пострадавших нет. Отселение жильцов не проводилось. Восстановительные работы ведут коммунальные службы и жильцы дома.

В поселке Ямполь в двухэтажном жилом доме, где проживают 8 семей, обвалилась крыша на площади около 40 квадратных метров. Перекрытия здания не повреждены. Пострадавших нет.

Кроме того, в селе Люджа Тростянецкого района обвалилась крыша одного из корпусов школы. В этот момент занятия там не проводились. Перекрытия здания не повреждены. Пострадавших нет.