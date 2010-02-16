Транспортники Украины увеличили грузоперевозки

За январь т.г. украинскими предприятиями транспорта перевезено 54,3 млн. т грузов, что на 17,4% больше объема перевозок грузов за январь 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что грузооборот вырос на 15,8% против объема января 2009 г. - до 27,3 млрд. т/км. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 9,2%. На Львовской железной дороге грузооборот вырос на 33,6%, Донецкой – на 14,9%, Южной –

на 12,7%, Юго-Западной – на, 6,1%, Приднепровской – на 5,1%, Одесской – на 4,7%. Увеличение грузооборота состоялось также на речном транспорте (на 74,3%), трубопроводном (на 29,8%), авиационном (на 7,1%), автомобильном (на 3,5%),

морском (на 0,1%).

Перевозка грузов железными дорогами, сравнительно с январем 2009 г., выросла на 12,9% - до 29,4 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 10,9%. Отправление грузов увеличилось на Приднепровской железной дороге – на 29,8%, Южной – на 18,6%, Донецкой – на 1,2%, Одесской – на 0,9%, Львовской – на 0,2%. В то же время, на Юго-Западной железной дороге отправление грузов уменьшилось на 3,2%.

В частности, отправление железной и марганцевой руды увеличилось на 47,2%, лесных грузов – на 46,9%, утиля черных металлов – на 44,4%, кокса – на 21,6%, черных металлов – на 16,3%, химических и минеральных удобрений – на 14,5%, нефти и нефтепродуктов – на 8,3%. Отправление цемента снизилось на 44,8%, строительных материалов – на 20,0%, зерна и продуктов помола – на 19,0%, каменного угля – на 1,4%.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 0,5 млн. т, что на 6,1% больше от объема января 2009 г. Перевозка грузов

Водным транспортом выросла на 6,1% - до 0,5 млн. тонн. В частности, перевозки речным транспортом выросли на 42,2% от объемов января 2009 г., морского транспортом -

уменьшились на 16,4%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом

сократились на 17,5%, речным выросли – на 44,4%. Объем переработки грузов в

торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 0,7% - до 11,8 млн.т. Переработка импортных грузов увеличилась на 37,6% экспортных – на 18,2%. Переработка транзитных грузов сократилась – на 30,3% и

внутреннего сообщения – на 36,5%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 4,3% и составило 1,3 тыс. единиц.

Кроме того, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими

лицами-предпринимателями) за январь перевезено 6,6 млн. т грузов, что на 4,5% меньше аналогичного периода прошлого года. Магистральными трубопроводами транспортировано 17,8 млн. тонн грузов – на 38,7% больше.

Справка УНИАН. В 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 г., грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% - до 391,2 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 19,4%. Отечественный морской и речной торговые флоты в прошлом году выполнили перевозку грузов в объеме 9,8 млн. тонн, что вдвое меньше объемов 2008 г. Предприятиями автомобильного транспорта в 2009 г. перевезено 140 млн. тонн грузов, что на 24,8% меньше. Авиатранспорт перевез 0,1 млн. т грузов – на 16,9% меньше 2008 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 350,3 млн. т/км, что на 7,5% меньше, сравнительно с 2008 г. Магистральными трубопроводами за 2009 г. транспортировано 154,6 млн. тонн грузов, что на 17,2% меньше аналогичного периода.

За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г.