Перевозки пассажиров в Украине сократились

В Украине в январе 2010 г. пассажирским транспортом было перевезено 523,6 млн. человек, что на 11,2% меньше, чем в январе 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская работа выполнена в объеме 8,9 млрд. пасс./км, что на 7,3% меньше, чем за январь прошлого года.

В частности, железнодорожным транспортом перевезено 31,9 млн. пассажиров, что на 3,4% меньше. Отправления пассажиров уменьшились на Донецкой железной дороге на 5,9%, на Южной – на 0,2%, на Одесской и Приднепровской – на 2,8%, на Юго-Западной – на 3,7%, на Львовской – на 4,9%. Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) воспользовались 300,8 млн. пассажиров, что на 10,3% меньше объемов января 2009 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физлиц-предпринимателей уменьшились на 10,5%.

Перевозки пассажиров морским транспортом в январе т.г. сократились на 8,2%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 93,7% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили пассажироперевозку на 9%.

В то же время, заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 6%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (98,6%), увеличили перевозку пассажиров на 7,7%.

По данным Госкомстата, авиационным транспортом Украины перевезено 0,3 млн. пассажиров, что на 6,8% больше января прошлого года. Кроме того, городским электротранспортом в январе т.г. перевезено 190,3 млн. пассажиров, что на 13,7% меньше января 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.

Железнодорожным транспортом перевезено 425,9 млн. пассажиров, что на 4,4% меньше, чем в 2008 году. Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) воспользовались 4 млрд. пассажиров, что на 8,2% меньше объемов 2008 года. Перевозки пассажиров морским транспортом в 2009 году сократились на 15,5% по сравнению в 2008 годом. Авиационным транспортом Украины в 2009 году перевезено 5,1 млн. пассажиров, что на 17% меньше объемов пассажирских авиаперевозок в 2008 году.

Городским электротранспортом в прошлом году перевезено 2,8 млрд. пассажиров, что на 19,4% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, пассажирская работа выполнена в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 1,4% и 4,5% больше, чем в 2007 году.