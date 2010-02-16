Шевченко представил своего заместителя

Сегодня, 16 февраля 2010 года, на аппаратном совещании в Министерстве транспорта и связи, первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, исполняющий обязанности министра, представил коллективу нового заместителя министра – Ярослава КОЗАЧКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

К основным должностным обязанностям вновь назначенного заместителя министра принадлежит вопрос подготовки отрасли транспорта и связи к Евро-2012. «Надеюсь, что этот чрезвычайно важный аспект – как для министерства, так и для всей Украины – будет реализован в полном объеме, а подготовка отрасли к Евро-2012 будет происходить качественно и в четко установленные сроки», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Я.КОЗАЧОК назначен на должность заместителя министра транспорта и связи Украины распоряжением Кабинета Министров Украины № 209-р от 11 февраля 2010 года.