В 13 областях Украины осложнен проезд по местным автодорогам

Осложнен проезд автодорогами местного значения в Сумской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в других областях проезд обеспечен.

На зимнем содержании дорог работают 2444 механизма и 3659 рабочих. Кроме того, дополнительно работают 92 единицы техники, привлеченные у других организаций.

Что касается дорог государственного значения, то, по данным Минтранса, проезд ограничен только в Днепропетровской области. Покрытие на автодорогах государственного значения в Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях местами заснежено, в Черниговской области – снежная каша, однако проезд обеспечен.