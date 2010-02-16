НКРС: «Серые» мобилки будут отключать

Отключение мобильных телефонов, коды IMEI которых внесены в «серый» список, будет происходить лишь при условии получения абонентом смс-сообщения от оператора о внесении его терминала в «серый» список обобщенной базы данных кодов IMEI с указанием даты отключения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины (НКРС), реагируя на то, что в некоторых СМИ распространяется информация об отключении с 16 февраля т.г. мобильных телефонов из «серого» списка.

В комиссии разъяснили, что если в течение 90 дней абонент не подтвердит легальность происхождения мобильного терминала в ДП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) и он не будет переведен в «белый» список, то такой мобильный телефон будет отключен.

Как сообщал УНИАН, во избежание ошибочного отключения телефонов, коды IMEI которых были несвоевременно поданы или вообще не поданы операторами в УГЦР для внесения в обобщенную базу данных, НКРС обязала операторов проверить и согласовать с УГЦР «серый» список. После этого операторы обязаны продолжить рассылку смс-сообщений об отключении.

НКРС обязала операторов мобильной связи со 2 января 2010 года начать рассылку смс-сообщений абонентам, телефоны которых находятся в «сером» списке по информации, полученной от УГЦР.

Справка УНИАН . IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

С 28 марта 2009 года в Украине запрещены ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

НКРС приняла решение о начале обмена «серыми» списками между операторами и УГЦР с 15 ноября 2009 года. Абоненты, мобильные терминалы которых внесены в «серый» список, должны доказать легальность своего телефона на протяжении 90 дней. В противном случае мобильные телефоны этих абонентов будут отключены от сетей операторов.