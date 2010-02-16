ДЖД выполнила январский план по госбюджету

Донецкая железная дорога (ДЖД) полностью выполнила свои финансовые обязательства перед государственным бюджетом за январь 2010 года, перечислив 276,9 млн. грн. в госбюджет и государственные целевые фонды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, в частности, НДС выплачено в объеме 133,5 млн. грн., в Пенсионный фонд перечислено 74,8 млн. грн., налог на прибыль составил 25 млн. грн.

В пресс-службе пояснили, что основной доход Донецкая железная дорога получает от перевозок грузов. Среднесуточная нагрузка превышает 344 тыс. тонн и на 16 февраля 2010 года перевыполнение плана по этому показателю составляет 138 тыс. тонн.

Благодаря согласованному взаимодействию с промышленными предприятиями Донецкой и Луганской областей и своевременным обеспечением подвижным составом сегодня существуют все предпосылки для успешного выполнения запланированных на февраль показателей по грузовым перевозкам, заключили в пресс-службе.