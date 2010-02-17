На смену "снежному Армагеддону" в Вашингтон пришел транспортный коллапс

Продолжавшийся на протяжении нескольких дней в американской столице "снежный Армагеддон" закончился, на смену ему пришел транспортный коллапс, сообщает ИТАР-ТАСС. На улицах города образовались многокилометровые пробки, вызванные тем, что из-за мощных заносов ширина проезжей части во многих местах не превышает нескольких метров.

Парализованы важнейшие транспортные артерии города, ряд школ в Александрии /пригороде Вашингтона в штате Вирджиния/ не смогли возобновить работу, а государственные учреждения столицы официально открылись на два часа позже.

Как пишет столичная Washington Post, автомобилистам не приходилось стоять в подобных пробках с момента совершения терактов 11 сентября 2001 г. В разгар рабочего дня одна из центральных улиц города была перекрыта для того, чтобы дать возможность коммунальным службам приступить к расчистке сугробов.

"Судный день для снегоуборочной техники" - именно так охарактеризовала сложившуюся в городе ситуацию Washington Post. Минувшие выходные наглядно продемонстрировали, что столичные коммунальные службы, в буквальном смысле, увязли в снегу. Власти Вашингтона обратились с призывом к местным жителям оказать им посильную помощь в расчистке заносов. Многим американцам, откликнувшимся на призыв, пришлось провести национальный праздник - День президентов - на улице, с лопатами в руках, очищая от снега тротуары и остановки школьного транспорта.

Правительство несет ежедневные убытки в размере 100 млн долл, а популярность мэра Вашингтона Адриана Фенти стремительно падает.