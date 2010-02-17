АМК против повышения стоимости проезда в маршрутках

Антимонопольный комитет Украины считает недопустимым и не обоснованным повышение тарифов на проезд в маршрутках в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, об этом заявил и.о. председатели комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, как стало известно комитету, столичные частные пассажирские перевозчики заявили о намерении повысить тарифы на проезд на 25%. Такую позицию высказал председатель городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что недавно проведенная по инициативе представителей городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» рабочая встреча «никоим образом не значит, что комитет одобрительно отнесся к намерениям перевозчиков относительно повышения».

Вместо этого и.о. главы комитета поручил Киевскому городскому отделению комитета взять ситуацию под контроль и проверить обоснованность намерений перевозчиков.

«Любые действия по пересмотру частными перевозчиками тарифов нуждаются в жестком контроле и проверке, прежде всего, со стороны городской власти. Причем Антимонопольный комитет считает недопустимым экономически необоснованное увеличение стоимости проезда в маршрутках, и я не позволю, чтобы кто-то попробовал использовать имя комитета в личных целях», - отметил глава АМК.

Как сообщал УНИАН, глава Киевской городской организации работодателей-перевозчиков «Столица» Валерий ЛИПЕЦКИЙ сообщил, что проезд в частных киевских маршрутных такси вырастет приблизительно на 20-25%. «На сегодня уже сложились экономические предпосылки для повышения тарифов», - отметил он. Таким образом, учитывая, что стоимость проезда в маршрутках сегодня составляет 1,50-2,50 грн., а на некоторых маршрутах 2,75 грн., проезд может подорожать до более 3 грн.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, подорожание станет возможным после того, как перевозчики сделают соответствующие расчеты по каждому маршруту, предоставят письмо на согласование повышения городским властям. Причем согласование как таковое является формальным, поскольку на сегодня нормативно установлено, что тарифы на маршрутные такси устанавливаются свободные. Обоснования для повышения экономические, в частности, рост цен на горючее, запчасти и пр.

По словам В.ЛИПЕЦКОГО, последний раз тарифы в маршрутных такси повышали 2 года назад. Он также отметил, что пока что никто из перевозчиков не просчитал новые тарифы и не предоставил расчеты на согласование.