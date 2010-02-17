В Бердянске обстрелян пассажирский микроавтобус

12:30, 17 февраля 2010
Транспорт/Связь
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Никто не пострадал

В Бердянске Запорожской области неизвестные обстреляли пассажирский микроавтобус.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, инцидент произошел вчера с микроавтобусом "Калина", в салоне которого в момент происшествия находилось несколько пассажиров.

"Во время движения пассажиры услышали похожий на выстрел хлопок, в салоне разбилось заднее стекло. При осмотре места происшествия сотрудниками милиции был обнаружен предмет, похожий на пулю", - сообщили в милиции, отметив, что в результате случившегося никто из находившихся в микроавтобусе не пострадал.

В связи с инцидентом решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Бердянского межрайонного прокурора Владимира КОЦЮРУБЫ, на данный момент действия злоумышленника (или злоумышленников) квалифицируются как преступление, предусмотренное ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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