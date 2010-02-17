Минтранс повысит тарифы на грузоперевозки железными дорогами?

Министерство транспорта и связи Украины инициирует повышение тарифов на грузоперевозки железными дорогами с 1 апреля 2010 г., 1 июля 2010 г. и 1 октября 2010 г.

Соответствующий проект приказ министерства „О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины” размещен на сайте МТСУ.

В частности, с 1 апреля коэффициенты к тарифам вырастут на 3%. К примеру, коэффициенты, которые применяются к тарифам на грузы первого тарифного класса, – с 0,56 до 0,577, второго класса – с 0,8 до 0,824, 3-го класса – с 1,23 до 1,267. С 1 июля коэффициент для грузов первого класса составит уже 0,597 (на 3,5% больше против повышения в апреле), с 1 октября – 0,627 (на 5% больше против повышения в июле) – в целом повышение против нынешнего уровня коэффициентов – почти 12%. Для грузов второго класса, соответственно, с 1 июля – 0,853 (3,5%), с 1 октября – 0,895 (почти 5%), в целом против нынешнего уровня рост к 1 октября составит почти 12%, аналогичные повышения запланированы для грузов 3-го класса и для различных групп грузов.

Как отмечают в министерстве, в случае вступления приказа в силу, дополнительные налоговые поступления в Госбюджет прогнозируются в сумме 821 млн. грн. Дополнительные доходные поступления ведомства прогнозируются в сумме 1 млрд. 216,4 млн. грн., что будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния отрасли, выполнению инвестиционных программ, частично компенсирует увеличение расходов за счет роста цен производителей промышленной продукции и пр.

Напомним, Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги, утверждены приказом Министерства транспорта и связи Украины от 26.03.2009 №317 и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 15.04.2009 под №341/16357.