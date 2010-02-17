ФГИУ отмечает прогресс в работе с акционерами «АэроСвита»

Фонд государственного имущества Украины отмечает прогресс в совместной работе с мажоритарными акционерами над новой редакцией устава ЗАО «Авиакомпания АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«После моих последних комментариев к нам обратились мажоритарные акционеры. Просили быть корректными в высказываниях. Я также попросил их быть корректными в своих комментариях. Мы пожали друг другу руки и сейчас работаем над новой редакцией устава», - сказал он.

При этом он добавил, что дата следующего собрания акционеров «АэроСвита» не определена.

Как сообщал УНИАН, внеочередное собрание акционеров ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», которое было назначено на 29 января т.г., не состоялось из-за отсутствия представителей двух акционеров. В частности, на собрании не зарегистрировались Фонд государственного имущества Украины и компания «Генавиаинвест».

В то же время, по данным авиакомпании, перед собранием акционеров, 29 января, состоялось заседание Наблюдательного совета компании, на котором присутствовали все акционеры.

Напомним, акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 29 января на своем внеочередном собрании планировали рассмотреть вопрос отзыва и избрания исполнительного органа общества, главы и членов Наблюдательного совета компании, а также главы и членов ревизионной комиссии ЗАО. Кроме того, планировалось внести изменения в устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменения в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО "ГенАвиа-Инвест" - 24,999%.