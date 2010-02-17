Во Львовской области заблокирован проезд к 26 н.п.

Во Львовской области из-за сложных погодных условий и снежных заносов заблокирован проезд к 26 населенным пунктам.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

В частности, в настоящее время отсутствует проезд в 26 населенным пунктам в Бродовском, Золочевском, Перемышлянском, Сокальском районах области.

Работы по расчистке дорог продолжаются.