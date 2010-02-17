«Укрзализныця» недополучила 13 млрд. грн. доходов

«Укрзализныця» в 2009 году недополучила 13 млрд. грн. доходов. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и связи.

В том числе, от падения на 21% объемов перевозок, в сравнении с прошлым годом, – 7,2 млрд. грн.; за счет предоставления скидок к тарифам на грузовые перевозки и перевозки льготных категорий пассажиров – свыше 0,7 млрд. грн.; от перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых – свыше 5 млрд. грн.

Согласно сообщению, кроме того, негативно влияет на финансовое состояние «Укрзализныци» задолженность за перевозку угля ГП «Уголь Украины» в размере 600 млн. грн.

По данным министерства, в 2010 году УЗ должна вернуть внешние кредиты на сумму почти 312,5 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» прогнозировала, что железные дороги Украины в связи с кризисной ситуацией в мировой экономике в 2009 году недополучат около 14 млрд. грн. доходов.

В 2008 году чистая прибыль «Укрзализныци» составила 186,5 млн. грн., выручка – 40,4 млрд. грн. Финплан "Укрзализныци" на 2009 год предполагает получение дохода в размере 38,3 млрд. грн. и чистой прибыли в размере 245 млн. грн.