Во Львовской области из-за непогоды заблокирован проезд
15:14, 17 февраля 2010Транспорт/Связь
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К 26 населенным пунктам
Во Львовской области из-за сложных погодных условий и снежных заносов заблокирован проезд к 26 населенным пунктам.
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области.
В частности, в настоящее время отсутствует проезд в 26 населенным пунктам в Бродовском, Золочевском, Перемышлянском, Сокальском районах области.
Работы по расчистке дорог продолжаются.
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