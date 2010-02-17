Alitalia прекратит выполнение рейсов Милан–Киев

Итальянская авиакомпания Alitalia с 28 марта 2010 года прекратит выполнение прямых рейсов Милан – Киев (Борисполь).

Об этом УНИАН сообщили в украинском офисе компании.

В то же время, компания продолжит выполнять рейсы на маршруте Рим – Киев.

Справка УНИАН. Alitаlia – итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира компании находится в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи).

Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali.

30 декабря 2008 года начата процедура объединения Alitаlia с итальянской авиакомпанией Air One. 13 января 2009 года основной этап объединения был закончен, внесены изменения в системы бронирования и скорректированы расписания рейсов.