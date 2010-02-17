Минтранс: проезд в 13 областях Украины все еще осложнен
15:58, 17 февраля 2010Транспорт/Связь
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По местным автодорогам
В 13 областях Украины все еще осложнен проезд автодорогами местного значения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.
Согласно сообщению, усложнен проезд в Сумской, Черниговской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. В других областях проезд обеспечен.
Что касается дорог государственного значения, то, как и вчера, проезд ограничен лишь в Днепропетровской области.
На зимнем содержании дорог работают 2444 механизма и 3659 рабочих. Кроме того, дополнительно задействованы 92 единицы техники, привлеченные у других организаций.
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