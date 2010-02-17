Производство легковых авто в Украине сократилось на 55%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе 2010 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 2 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в январе т.г. увеличилось на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 158 штук, а производство грузовых автомобилей – на 39,4%, до 152 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6% по сравнению с 2007 годом – до 402 тыс. штук, производство автобусов – на 10,5%, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), корпорация «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), ЗАО «Еврокар», корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ») и др.