УМС и Alcatel-Lucent протестируют связь в Украине

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ “МТС-Украина”) и компания Alcatel-Lucent заключили договор о сотрудничестве в области развития сервисов широкополосной передачи данных на базе технологии LTE и объявили о начале подготовки к тестированию связи четвертого поколения в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, начало испытаний технологии LTE запланировано на вторую половину 2010 года.

По условиям договора, Alcatel-Lucent предоставит УМС комплексное решение для строительства тестовой зоны LTE. Данное решение включает в себя базовые станции LTE, усовершенствованную опорную сеть с коммутацией пакетов EPC (Evolved Packet Core), сетевые элементы для сервисной IP-маршрутизации, а также системы для эксплуатации, управления и технической поддержки инфраструктуры. Кроме того, Alcatel-Lucent предоставит оператору услуги по управлению проектом, в том числе по планированию, развертыванию и дальнейшему тестированию сети.

Как отметил вице-президент Alcatel-Lucent по России и странам СНГ Александр ТИХОНОВ, «подписанное сегодня соглашение позволяет Alcatel-Lucent расширить долгосрочное партнерство с компанией МТС-Украина и предоставляет нам возможность сыграть важную роль в трансформации сети этой компании и проектах по развертыванию технологии LTE».

По словам генерального директора УМС Андрея ДУБОВСКОВА, «LTE – это логический шаг дальнейшего развития скоростных сервисов передачи данных, и мы должны готовиться к этому уже сейчас».

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,56 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

МТС-Украина - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,81 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

Alcatel-Lucent (Euronext Paris и NYSE: ALU) является одним из мировых лидеров рынке фиксированных, мобильных и конвергентных широкополосных сетей, IP-технологий, приложений и услуг. В 2009 году совокупный доход Alcatel-Lucent составил 15,2 млрд. евро. Alcatel-Lucent является юридическим лицом, зарегистрированным во Франции. Штаб-квартира компании находится в Париже.