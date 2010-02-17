Правительство выделило средства на строительство метро

Кабинет Министров Украины на своем сегодняшнем заседании принял решение выделить средства на строительство и развитие в 2010 году метрополитена в Киеве и Днепропетровске.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

В частности, Кабмин принял постановление относительно выделения 200 млн. грн. из Стабилизационного фонда Государственного бюджета на финансирование Куреневско-Красноармейской линии метрополитена столицы, строительство участка от станции «Лыбидская» до станции «Васильковская».

Также правительство своим распоряжением выделило из Стабилизационного фонда 61 млн. грн. на строительство и развитие метрополитена в Днепропетровске.