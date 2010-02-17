В Херсонской обл. объем услуг связи сократился
19:15, 17 февраля 2010Транспорт/Связь
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В 2009 году на 5,4%
В Херсонской области предприятия связи в 2009 году предоставили услуг на общую сумму 586,4 млн. грн., что на 5,4% меньше, чем в 2008 году.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
Согласно сообщению, в частности, населению было предоставлено услуг на 188,6 млн. грн., что на 25,4% меньше, чем годом ранее.
В общем объеме предоставленных услуг связи наибольший удельный вес занимает мобильная (61,8%), телефонная городская (11,2%), почтовая (7,5%) и телефонная междугородняя (6,8%) связь.
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