В Херсонской обл. объем услуг связи сократился

В Херсонской области предприятия связи в 2009 году предоставили услуг на общую сумму 586,4 млн. грн., что на 5,4% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, населению было предоставлено услуг на 188,6 млн. грн., что на 25,4% меньше, чем годом ранее.

В общем объеме предоставленных услуг связи наибольший удельный вес занимает мобильная (61,8%), телефонная городская (11,2%), почтовая (7,5%) и телефонная междугородняя (6,8%) связь.