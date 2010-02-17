КрАСЗ сократил убыток на 2,2%

ООО "Кременчугский автосборочный завод" (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году сократило чистый убыток на 2,2% по сравнению с 2008 годом – до 121,699 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2009 году КрАСЗ сократил чистый доход на 93,5% по сравнению с 2008 годом – до 68,160 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 93,1% – до 87,956 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год КрАСЗ завершил с чистым убытком 124,416 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль завода составила 2,805 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4% по сравнению с 2007 годом – до 27,474 тыс. штук.