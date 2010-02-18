Акционеры «АэроСвита» внесут изменения в устав

Акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 7 апреля т.г. на своем внеочередном собрании планируют рассмотреть вопрос внесения изменений в Устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменений в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном в газете «Голос Украины» (№ 29 за 18 февраля. 2010 г.).

Кроме того, планируется рассмотреть вопросы отзыва и избрания исполнительного органа общества, главы и членов Наблюдательного совета компании, а также главы и членов Ревизионной комиссии ЗАО.

Согласно сообщению, на собрании также планируется заслушать отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании за 2008 г., рассмотреть порядок распределения прибыли за 2008 г., избрать регистратора компании и передать ему ведение реестра собственников акций. Также запланирован вопрос изменения типа общества.

Как сообщал УНИАН, внеочередное собрание акционеров ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит», которое было назначено на 29 января т.г., не состоялось из-за отсутствия представителей двух акционеров. В частности, на собрании не зарегистрировались Фонд государственного имущества Украины и компания «Генавиаинвест».

17 февраля 2010 г. исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил, что Фонд государственного имущества Украины отмечает прогресс в совместной работе с мажоритарными акционерами над новой редакцией устава ЗАО «Авиакомпания АэроСвит». «После моих последних комментариев к нам обратились мажоритарные акционеры. Просили быть корректными в высказываниях. Я также попросил их быть корректными в своих комментариях. Мы пожали друг другу руки, и сейчас работаем над новой редакцией устава», - сказал он.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО "ГенАвиа-Инвест" - 24,999%.

Чистый убыток компании за 2008 г. составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 г. в размере 21,7 млн.грн. УФ компании – 19,36 млн. грн.