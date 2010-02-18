ЮЗЖД начала подготовку к возможным весенним паводкам

Весной синоптики прогнозируют значительные паводки, в связи с чем Юго-Западная железная дорога начала подготовку к возможному поднятию уровня воды в реках и водоемах, которые находятся вблизи железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, железная дорога создала оперативную группу, которая постоянно будет осуществлять наблюдение за опасными местами, где в случае паводка возможен размыв земляного полотна. Все работники локомотивных бригад ознакомлены с такими участками для усиленного проявления бдительности при проезде. Кроме того, Юго-Западная железная дорога заключает соглашение на проведение, в случае необходимости, взрывных работ для взлома льда у моста 32 км участка Шостка-Новгород-Северский.

Также для борьбы с возможными паводками железная дорога оборудовала каждый пожарный поезд двумя мотопомпами, чтобы при выявлении подтопления земляного полотна сразу направить его для откачивания воды.

Кроме того, до 25 февраля 2010 года на станциях Дарница, Триполье-Днепровское, Чернигов, Козятин, Шепетовка, Гречаны, Староконстантинов 2, Коростень, Конотоп, Хутор-Михайловский и Щорс Юго-Западная железная дорога сформирует 11 противоразмывочных поездов составом из 36 платформ (13 – с бутовым камнем, 18 – с щебнем, 2 – с круглой древесиной, 2 – со старыми, непригодными рельсами).

На сегодня железнодорожники очищают отверстия малых искусственных сооружений и водоотводов от снега. Уже выполнены работы на 39 % - очищено 1046 мостов и водопропускных труб. Работники железной дороги осмотрели 39 дамб – замечаний не обнаружено. При этом владельцам дамб направлены письма о необходимости постоянного наблюдения за их техническим состоянием.